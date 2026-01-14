Joao Mario Juve il giocatore resta con la valigia in mano Ma c’è un ostacolo da superare prima dell’addio Le ultimissime

Joao Mario rimane a Torino, con la valigia pronta, in attesa di definire il suo futuro. Prima di partire, però, c’è un ostacolo da superare. Le trattative proseguono tra Juventus, club spagnoli e portoghesi, che continuano a insistere per il trasferimento del classe 2000. Restano da chiarire gli ultimi dettagli prima di un possibile addio, mentre le operazioni sono ancora in fase di sviluppo.

Joao Mario Juve, dalla Spagna e dal Portogallo insistono per il classe 2000. L'ingaggio da 2 milioni di euro, però, resta un problema. Il nome di Joao Mario è diventato uno dei temi caldi di questa sessione di trasferimenti, segnando un punto di svolta nelle strategie difensive del club bianconero. La rivoluzione tecnica avviata alla Continassa sembra non lasciare spazio a tutti, e il difensore lusitano è finito direttamente nella lista dei partenti. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la Juventus avrebbe intenzione di privarsi del terzino destro portoghese classe 2000 in questa sessione di calciomercato.

