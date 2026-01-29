Jannik Sinner misure estreme contro di lui | Perquisizione corporale

Jannik Sinner ha vissuto un momento difficile durante un controllo di sicurezza. Gli sono state fatte misure estreme, tra cui una perquisizione corporale, dopo che si è presentato con il fitness tracker Whoop al polso. L’episodio ha fatto discutere, alimentando le polemiche sull’uso di questo dispositivo tra gli atleti.

La polemica attorno al Whoop, il fitness tracker senza display utilizzato da molti atleti per monitorare in tempo reale i parametri fisici, continua a crescere e ora assume i toni della provocazione. Il caso è esploso agli Australian Open, dove il dispositivo è stato vietato in campo anche a giocatori del calibro di Jannik Sinner, Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz. A rilanciare lo scontro è stato direttamente Will Ahmed, Ceo e fondatore dell’azienda produttrice, con una frase destinata a far discutere: “Serviranno ispezioni corporali per trovarlo”. No Whoop allowed! pic.twitter.comScfCVEu9ji — Lorena Popa???? (@popalorena) January 18, 2026 Il divieto imposto a Melbourne ha colto di sorpresa diversi top player. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

