Sinner e i crampi Cahill | Jannik fortunato ma siamo fieri di lui

Durante il terzo turno degli Australian Open 2026, Jannik Sinner ha dovuto affrontare alcuni crampi, attirando l’attenzione degli appassionati. Cahill ha commentato la partita sottolineando la sua fortuna, ma anche l’orgoglio per le sue prestazioni. Questa sfida testimonia le sfide fisiche del tennis di alto livello e il percorso di crescita di Sinner nel circuito internazionale.

(Adnkronos) – I crampi di Jannik Sinner contro Spizzirri, nel terzo turno degli Australian Open 2026, sono stati uno dei top topic degli ultimi giorni. Anche prima degli ottavi contro Luciano Darderi, battuto oggi, lunedì 26 gennaio, con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-6 (2), ne ha parlato Darren Cahill, supercoach del numero due del mondo. “Penso sia stata una delle migliori performance di Jannik, il modo in cui ha gestito la situazione e il suo corpo. Perché quando sono tornati in campo dopo la chiusura del tetto aveva ancora i crampi in tutto il corpo e siamo estremamente fieri di lui per il modo in cui è riuscito a portare in fondo la partita”, ha rivelato Cahill. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il racconto di Jannik Sinner: “Prima le gambe, poi le braccia: crampi ovunque. Sono stato fortunato”Jannik Sinner ha affrontato una sfida difficile durante l’Australian Open 2026, rischiando di uscire al terzo turno.

Le gambe non tremano più, i crampi sono acqua passata. Jannik Sinner si aggiudica il derby contro Luciano Darderi, il primo a tinte tricolore nella seconda settimana di uno slam per 6-1, 6-3, 7-6 e vola ai quarti di finale degli Australian Open. facebook

Tutto questo nonostante i crampi, ma che giocatore è Jannik Sinner #Sinner #AusOpen #AO2026 #Tennis x.com