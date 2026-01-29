Jacques Moretti un erede di una nota famiglia di orologiai svizzeri dietro la cauzione? L' amicizia e la stessa passione per le auto di lusso

Venerdì scorso Jacques Moretti, noto proprietario del bar Le Constellation a Crans Montana, è stato scarcerato dopo alcuni giorni di detenzione. L’uomo, che fa parte di una famiglia svizzera di orologiai, era stato arrestato in seguito a un procedimento giudiziario. Ora torna libero, mentre si attendono sviluppi sulle accuse a suo carico.

Venerdì scorso, Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans Montana, è stato scarcerato. In precedenza, il tribunale vallesano aveva fissato la cauzione richiesta a 200.000 franchi svizzeri. Invece della detenzione, «sono state disposte misure alternative per contrastare il rischio di fuga», ha affermato il tribunale nella sua lettera. Deve consegnare i suoi documenti d'identità e di soggiorno alla procura e presentarsi quotidianamente in una stazione di polizia. Questo in aggiunta al pagamento della cauzione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

