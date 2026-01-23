Crans-Montana il titolare del Constellation Jacques Moretti torna in libertà | un amico ha pagato la cauzione di 200 mila franchi svizzeri

Il proprietario del locale Constellation, Jacques Moretti, è stato scarcerato dal Tribunale di Sion dopo il pagamento di una cauzione di 200 mila franchi svizzeri. La decisione riguarda il titolare coinvolto nell’incendio che ha causato 40 vittime. La sua libertà è ora ristabilita mentre proseguono le indagini sul tragico incidente.

Insieme alla moglie Jessica Maric, Moretti è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. Nei giorni scorsi, l'uomo era stato interrogato e si era difeso sostenendo di non avere colpe: «Sulla sicurezza ho fatto tutto quello che dovevo fare. Dopo i controlli era tutto ok. Siamo anche noi vittime». Una posizione sostenuta anche da sua moglie. Intanto, a quasi un mese dall’incendio di Capodanno, le autorità federali svizzere hanno fatto sapere che settanta dei 116 feriti restano tuttora ricoverati in ospedale, tra la Svizzera e l’estero. In particolare, in Svizzera sono 26 le persone ancora sotto osservazione: dodici negli ospedali di Zurigo, dieci a Losanna, due nel Vallese e due a Ginevra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

