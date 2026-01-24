Crans-Montana Jacques Moretti torna in libertà | pagata da un amico la cauzione di 200 mila franchi svizzeri E l' Italia richiama l' ambasciatore svizzero

Jacques Moretti, coinvolto nell'incendio di Crans-Montana, è stato scarcerato dopo che un amico ha pagato la cauzione di 200 mila franchi svizzeri. Nel frattempo, l’Italia ha richiamato l’ambasciatore svizzero in risposta alla vicenda. La decisione del Tribunale di Sion riguarda il proprietario del locale, che rimane sotto indagine dopo l’incendio che ha causato numerose vittime.

Insieme alla moglie Jessica Maric, Moretti è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. Nei giorni scorsi, l'uomo era stato interrogato e si era difeso sostenendo di non avere colpe: «Sulla sicurezza ho fatto tutto quello che dovevo fare. Dopo i controlli era tutto ok. Siamo anche noi vittime». Una posizione sostenuta anche da sua moglie. Chi ha pagato la Cauzione di Moretti Chi è il «caro amico» che ha versato la cauzione di 200 franchi svizzeri (215 mila euro) sul conto della procura di Sion? Il generoso sponsor dell'uscita dal carcere del proprietario del club Le Constellation ha scelto di mantenere l'anonimato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

