Luis Henrique, arrivato con grandi aspettative, non ha ancora mostrato il rendimento sperato. Nonostante la fiducia di Chivu, il brasiliano non ha convinto finora, complicando le scelte dell’Inter soprattutto con Dumfries infortunato. La società si sta quindi attivando sul mercato per trovare soluzioni adeguate, cercando di migliorare la situazione e rafforzare la rosa in vista delle prossime sfide.

Ci si chiede che fine abbia fatto il Luis Henrique del Marsiglia. Quello da nove gol, dieci assist e una media di quasi due occasioni create a partita. Quello che convinse l'Inter a sborsare 25 milioni per portarlo ad Appiano e renderlo un esterno di pura qualità, capace di saltare l'uomo con facilità, creare superiorità numerica e segnare pure qualche gol. Nulla di tutto ciò, almeno finora, perché il Luis dell'OM è finito in un buco nero e non si trova. Il primo capitolo riguarda le attenuanti. Il brasiliano, reso grande da De Zerbi - sotto di lui l'unica grande stagione della sua carriera, numeri alla mano - paga l'arrivo in un contesto diverso, in un campionato tattico dove l'equilibrio paga sempre.

© Gazzetta.it - Non segna e non dribbla: flop Luis Henrique. E l'Inter corre ai ripari: in campo e sul mercato

