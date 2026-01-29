Una serie di scosse ha svegliato la notte in provincia di Palermo. Le scosse sono state ravvicinate e alcune molto forti, facendo tremare il terreno in diversi comuni. Le persone sono uscite di casa spaventate, mentre i vigili del fuoco sono al lavoro per valutare eventuali danni. La più forte si è fatta sentire con forza, lasciando tutti in ansia.

Una sequenza di scosse ha interrotto la notte in provincia di Palermo, dove il terreno ha ripreso a muoversi con una serie di eventi ravvicinati avvertiti in più comuni. Il fenomeno, confermato dagli strumenti di monitoraggio, ha spinto diversi residenti a svegliarsi di soprassalto e, in alcuni casi, a uscire temporaneamente dalle abitazioni per precauzione. Secondo le rilevazioni dell’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il cuore dello sciame sismico è stato individuato nell’area di Blufi, nelle Madonie. Qui si è concentrata l’attività principale, con oscillazioni percepite anche a distanza, in relazione alla profondità e alle caratteristiche locali del sottosuolo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Italia, un altro terremoto! Serie di scosse improvvise: “Questa è stata la più forte”

Approfondimenti su Palermo Terremoto

Nelle Marche, tra le 3 e le 5 gennaio 2026, sono state registrate oltre 17 scosse di terremoto nel Maceratese, con la più forte di magnitudo 3.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

TERREMOTO NEL SUD ITALIA: OLTRE 15 SCOSSE IN POCHE ORE. AVVERTITE DALLA POPOLAZIONE

Ultime notizie su Palermo Terremoto

Argomenti discussi: Terremoto Centro Italia, scosse in provincia di Isernia e de L'Aquila; Scosse di terremoto di magnitudo 3 a Messina, Frosinone e Valle d’Aosta; Terremoto in Abruzzo e Molise di magnitudo 2,5 con epicentri a L'Aquila e Isernia: paura tra la popolazione; Frane e terremoti in Italia: ecco le regioni a rischio secondo i dati Ispra. La Puglia è esclusa.

Terremoto Centro Italia, scosse in provincia di Isernia e de L'AquilaDue lievi scosse di terremoto sono state registrate nella notte in Italia centrale, a distanza di poco più di mezz’ora l’una dall’altra, entrambe con magnitudo 2.5 secondo le rilevazioni dell’Istituto ... tg24.sky.it

In Italia è incubo terremoti: nuova scossa questa mattina di magnitudo 3In Italia è incubo terremoti, questa mattina, 24 gennaio 2026, nuova scossa nel Palermitano: epicentro e profondità ... notizie.it

Un altro terremoto in Italia - facebook.com facebook