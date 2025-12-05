Serie di scosse di terremoto nell' entroterra | la più forte nella notte

Serie di scosse di terremoto nell'entroterra cesenate. Da giovedì la terra ha tremato per almeno sette volte, con la scossa più intensa di magnitudo 2.5 registrata nella notte tra giovedì e venerdì con epicentro a tre chilometri di Verghereto. Il terremoto si è sviluppato alle 3.36 ad una. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Serie di scosse di terremoto nell'entroterra: la più forte nella notte

