Esplosione in un locale a Crans-Montana in Svizzera durante i festeggiamenti di Capodanno diversi morti | cosa sappiamo

Nella sera di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, si è verificata un’esplosione nel bar “Le Constellation”, causando diverse vittime. L’incidente ha trasformato una notte di festeggiamenti in una tragedia. Le autorità stanno intervenendo per chiarire le cause dell’esplosione e gestire la situazione. Ecco cosa si sa finora su questo grave incidente avvenuto durante i festeggiamenti di fine anno.

La notte di festa si è trasformata in tragedia nella località sciistica svizzera di Crans-Montana, dove un'esplosione ha colpito il bar "Le Constellation" durante i festeggiamenti di Capodanno. L'incidente è avvenuto all' 1:30 di notte del primo gennaio, quando il locale era gremito di persone intente a brindare al nuovo anno. Le autorità del Canton Vallese, nella Svizzera sud-occidentale, hanno confermato che ci sono diversi morti e feriti. Secondo le prime ricostruzioni, all'interno del locale si trovavano circa cento persone al momento dell'esplosione. Il rogo si è sviluppato rapidamente, rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorsi.

Crans Montana: espolosione in un locale sulle piste, morti e feriti - Un'esplosione, le cui cause sono ancora da chiarire, ha provocato diversi morti e feriti in un bar di una stazione sciistica di Crans Montana, nel Valais. rainews.it

Esplosione e rogo nel "Constellation": Capodanno d'inferno a Crans Montana. Decine di morti - Nel locale erano in corso i festeggiamenti per l’arrivo del 2026. ticinolibero.ch

