Caso Signorini Fabrizio Corona con Falsissimo vola a 7mln di visualizzazioni | tutta l' Italia ne parla ma i grandi media tacciono

Fabrizio Corona, con due puntate di "Falsissimo" su Alfonso Signorini, vola a sette milioni di visualizzazioni. Tutta l'Italia ne parla, ma il caso è ignorato dalla grande stampa. "Falsissimo" vale più del "Grande Fratello", che su Canale 5 fa meno di due milioni di telespettatori a puntata. Il caso Signorini e la denuncia di Falsissimo. Fabrizio Corona in Tribunale a Milano per l'interrogatorio: "Parlerò dopo". Falsissimo, Corona accusa Signorini: boom di visualizzazioni su Youtube. Fabrizio Corona sulla nuova puntata dedicata ad Alfonso Signorini: La Procura di Milano ha sequestrato tutto; Le accuse di Fabrizio Corona e la risposta di Alfonso Signorini: «Ho già messo tutto in mano ai miei legali»; Caso Signorini, Fabrizio Corona è indagato per revenge porn; Fabrizio Corona indagato per revenge porn dopo il caso Signorini: Il potere non ci ferma. Caso Signorini-Corona, interviene il Codacons: "Fare chiarezza sui casting" - Il Coordinamento delle associazioni dei consumatori ha presentato un esposto dopo i retroscena (mai confermati) sul GF Vip svelati da Falsissimo.

Caso Signorini, Fabrizio Corona si scusa con Pierpaolo Pretelli e Antonio Medugno: "Ho sbagliato" - Nella seconda puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha ammesso l'errore circa il presunto video di Pierpaolo Pretelli e ascoltato la versione dei fatti di Antonio Medugno. msn.com

Fabrizio Corona in procura per il caso Signorini: “Ho fatto i nomi, sul suo cellulare c’è Sodoma e Gomorra” - L'ex paparazzo è stato ascoltato dai giudici dopo l'apertura dell'inchiesta che lo vede indagato per revenge porn ... tpi.it

FALSISSIMO EP 18 - VIOLENZA E POTERE

Casting opachi e relazioni di potere: Caso Signorini, cosa sta accadendo - facebook.com facebook

Caso Signorini, Corona interrogato dai pm: «Cento testimonianze contro il conduttore» x.com

