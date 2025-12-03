Italia 1 il guizzo italianissimo di Studio Aperto
Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Studio Aperto Mag ) Non si parlava direttamente di Natale ma il clima aleggia già in tv, in particolare quando si parla di enogastronomia. Domenica nel preserale di Italia 1 Studio Aperto Mag, la striscia di approfondimento quotidiana del tg diretto da Andrea Pucci, parlava di eccellenze della nostra cucina e del nostro beverage con un occhio già alle Feste e a giovarne sono stati gli ascolti: si sale al 4% di share con oltre 600mila spettatori con picchi del 6% tra i giovani adulti 2534enni attratti soprattutto dal brillante servizio sui cocktail invernali curato da Enrica Iacono, con i trend che vanno verso ingredienti caldi, meno alcolici e preparazioni scenografiche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Il volpaghese ha spiegato al sindaco, il giorno dopo il procurato allarme, di aver realizzato la foto della dimora storica di Venegazzù con l’intelligenza artificiale. Il primo cittadino Guizzo: «Parlerà coi carabinieri» - facebook.com Vai su Facebook