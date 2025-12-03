Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Studio Aperto Mag ) Non si parlava direttamente di Natale ma il clima aleggia già in tv, in particolare quando si parla di enogastronomia. Domenica nel preserale di Italia 1 Studio Aperto Mag, la striscia di approfondimento quotidiana del tg diretto da Andrea Pucci, parlava di eccellenze della nostra cucina e del nostro beverage con un occhio già alle Feste e a giovarne sono stati gli ascolti: si sale al 4% di share con oltre 600mila spettatori con picchi del 6% tra i giovani adulti 2534enni attratti soprattutto dal brillante servizio sui cocktail invernali curato da Enrica Iacono, con i trend che vanno verso ingredienti caldi, meno alcolici e preparazioni scenografiche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Italia 1, il guizzo "italianissimo" di Studio Aperto