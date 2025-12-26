israele riconosce il somaliland per avere una sua base africana

Con una mossa a sorpresa oggi Israele è diventato il primo Stato al mondo a riconoscere ufficialmente l’indipendenza del Somaliland, Stato de facto secessionista nelle aree della Somalia un tempo controllate dal Regno Unito. Tel Aviv ha riconosciuto le autorità di Hargheisa, capitale di un Paese che dal 1991 vive in sostanziale indipendenza e con una maggiore stabilità interna rispetto al Paese nel caos del Corno d’Africa. Il richiamo della dichiarazione bilaterale di instaurazione delle relazioni diplomatiche è allo “spirito degli Accordi di Abramo” mediati nel 2019 dal presidente Usa Donald Trump. 🔗 Leggi su It.insideover.com

