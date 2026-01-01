Somalia | media presidente Somaliland visiterà Israele e aderirà Accordi Abramo

Il presidente del Somaliland, Abdirahman Cirro, effettuerà presto una visita in Israele e ha annunciato l’adesione agli Accordi di Abramo. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nelle relazioni tra Somaliland e Israele, contribuendo a rafforzare i legami diplomatici e politici nella regione. La visita, seppur senza una data ufficiale, segnala un interesse crescente verso il consolidamento di rapporti ufficiali tra le parti coinvolte.

Tel Aviv, 1 gen. (Adnkronos) - L'emittente pubblica israeliana ha reso noto che il presidente del Somaliland Abdirahman Cirro visiterà presto Israele, anche se non è stata specificata una data, e che aderirà agli Accordi di Abramo, una serie di accordi mediati dagli Stati Uniti per stabilire legami formali con Israele. Israele ha riconosciuto il Somaliland la scorsa settimana, diventando il primo Stato membro delle Nazioni Unite a farlo e ponendo fine a più di 30 anni di isolamento diplomatico per l'autoproclamata repubblica nel nord della Somalia. La mossa ha scatenato una reazione internazionale e la Somalia ha mobilitato il sostegno diplomatico in risposta. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Somalia: media, presidente Somaliland visiterà Israele e aderirà Accordi Abramo Leggi anche: Il Kazakistan aderirà agli Accordi di Abramo Leggi anche: Continui attacchi israeliani nei pressi della “Linea Gialla”. Il Kazakistan aderirà agli Accordi di Abramo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Israele riconosce il Somaliland. Africa, mondo arabo, Cina, Iran condannano. Trump: Valuteremo; Israele diventa il primo Stato al mondo a riconoscere il Somaliland; Erdogan condanna riconoscimento Somaliland e riceve presidente Somalia; Somaliland, perchè tutti parlano dello Stato che non esiste. Erdogan condanna riconoscimento Somaliland e riceve presidente Somalia - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato il suo omologo somalo, Hassan Sheikh Mohamud, a Istanbul, ... notizie.tiscali.it

Tensione tra Somalia e Israele, il presidente Mohamud: “Il riconoscimento del Somaliland è una minaccia per il Paese” - Il presidente somalo ha tenuto oggi un incontro con alcuni Presidenti degli Stati membri federali e il Governatore della Regione di Banadir ... dire.it

Somaliland, il Paese riconosciuto da Israele: cos'è e qual è il suo ruolo strategico - Leggi su Sky TG24 l'articolo Somaliland, il Paese riconosciuto da Israele: cos'è e qual è il suo ruolo strategico ... tg24.sky.it

Israele riconosce il Somaliland come Stato indipendente, rimodellando la politica del Corno d'Africa

#BOOCAME Degmada Boocame Gpbpöka Sopl ee dowlada goboleedka waqooyi Bari Somalia ayaa si wayn loga taageray midnimada Somalia. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.