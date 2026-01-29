Isee antifrode carta d’identità a vita per gli over 70 e tessera elettorale digitale | le novità in Cdm

In Consiglio dei ministri sono state approvate nuove misure per semplificare la vita ai cittadini e combattere le frodi. Verranno introdotti interventi come la carta d’identità a vita per gli over 70 e la tessera elettorale digitale. Tre novità che puntano a rendere più semplice l’accesso ai servizi e a rafforzare i controlli.

Tre interventi per rendere più facile la vita delle persone e, al tempo stesso, evitare frodi allo Stato. All’interno del decreto Pnrr, in Consiglio dei ministri il 29 gennaio, trovano spazio l’Isee precompilato, la carta d’identità elettronica a vita per gli over 70 anni e la tessera elettorale digitale. Per questo, l’articolo in questione (il sesto), è intitolato «misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori». In realtà, con le novità per la compilazione dell’Isee, si punta anche a evitare le false dichiarazioni che permettono di ottenere agevolazioni non dovute. Perché da adesso saranno scuole, università, Comuni e tutte le altre Pa che riconoscono sconti e bonus in base all’indicatore ad «acquisire d’ufficio i dati strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata attraverso la piattaforma nazionale digitale dell’Inps». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Da oggi, le nuove carte di identità elettroniche rilasciate agli over 70 sono valide a vita e possono essere utilizzate anche per l'espatrio.

Il Governo sta lavorando a un nuovo decreto, ancora in bozza, per semplificare l’accesso ai servizi pubblici per gli over 70, introducendo la tessera elettorale digitale e la carta d’identità “senza scadenza”.

