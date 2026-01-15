Tessera elettorale digitale e carta d’identità senza scadenza per gli over 70 Dati Isee a scuole università e comuni BOZZA Decreto PNRR

Il Governo sta lavorando a un nuovo decreto, ancora in bozza, per semplificare l’accesso ai servizi pubblici per gli over 70, introducendo la tessera elettorale digitale e la carta d’identità “senza scadenza”. Il provvedimento, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prevede anche la gestione dei dati Isee da parte di scuole, università e comuni, con l’obiettivo di accelerare l’attuazione degli investimenti entro il 2026.

IL SOLE 24 ORE * ITALIA: «ANAGRAFE, IN ARRIVO LA TESSERA ELETTORALE DIGITALE E LA CARTA D’IDENTITÀ SEMPLIFICATA PER OVER 70» - Da un lato, la nuova tessera elettorale in formato digitale; dall’altro la carta d’identità semplificata per gli ... agenziagiornalisticaopinione.it

It Wallet, nuovi documenti nel portafoglio digitale: dall'Isee e i titoli di studio alla tessera elettorale, ecco cosa cambia - Con l'arrivo entro fine anno di nuovi documenti che si dovrebbero poter inserire nello spazio per il portafoglio digitale dell'app Io. ilmessaggero.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.