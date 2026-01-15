Tessera elettorale digitale e carta d’identità senza scadenza per gli over 70 Dati Isee a scuole università e comuni BOZZA Decreto PNRR
Il Governo sta lavorando a un nuovo decreto, ancora in bozza, per semplificare l’accesso ai servizi pubblici per gli over 70, introducendo la tessera elettorale digitale e la carta d’identità “senza scadenza”. Il provvedimento, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prevede anche la gestione dei dati Isee da parte di scuole, università e comuni, con l’obiettivo di accelerare l’attuazione degli investimenti entro il 2026.
Il Governo prepara un nuovo provvedimento composto da 33 articoli per accelerare l'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza in vista della scadenza del 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
