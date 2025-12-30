Iran Trump avverte | Se riprende programma nucleare attaccherò e Teheran pronto a rispondere

Donald Trump ha avvertito l’Iran che, nel caso di ripresa del programma nucleare, potrebbe scattare un intervento militare. La dichiarazione arriva dopo incontri con Benjamin Netanyahu a Mar-a-Lago, dove il presidente statunitense ha espresso solidarietà al premier israeliano e rafforzato il suo atteggiamento di fermezza nei confronti delle ambizioni nucleari di Teheran. La situazione resta sotto osservazione, con possibili implicazioni regionali e internazionali.

Alla fine tutto come da copione in quel di Mar-a-Lago, dove Donald Trump si è mostrato come il sostenitore numero 1 di Benjamin Netanyahu e non ha esitato di conseguenza a lanciare moniti contro l'Iran e le sue ambizioni di riarmarsi dopo che Bibi ha illustrato al tycoon i suoi timori. Ebbene, il presidente a

Trump avverte l'Iran: possibili attacchi se ripristina il programma missilistico - L'irrisolvibile tensione con l'Iran si intensifica: Trump avverte di attacchi se il programma missilistico dovesse rifiorire. notizie.it

Trump all’Iran, se riprende il programma nucleare sferrerò un nuovo attacco - Donald Trump ha minacciato di sferrare un altro attacco contro l'Iran se il Paese ... msn.com

Trump ha minacciato di sferrare un altro attacco contro l'Iran - facebook.com facebook

Trump avverte Iran e Hamas: pronti nuovi attacchi se Teheran ricostruisce programmi missilistici o nucleari e “inferno” se Hamas non si disarma. A Mar-a-Lago con Netanyahu, pressing su Gaza e sicurezza regionale. shorturl.at/U2S6E #Iran x.com

