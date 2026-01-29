Trump torna a mettere pressione sull’Iran, avvertendo che il tempo per negoziare sta per scadere. L’ex presidente americano chiede a Teheran di sedersi al tavolo e spera in un accordo che elimini le armi nucleari, ma nel frattempo il governo di Teheran risponde duro: “Se attaccati, risponderemo come mai prima”. La tensione resta alta tra gli Stati Uniti e l’Iran, con minacce e parole che aumentano il rischio di uno scontro.

Donald Trump ha lanciato un nuovo avvertimento a Teheran perché si sieda al tavolo delle trattative. “Speriamo che l’Iran negozi un accordo giusto ed equo – niente armi nucleari – che sia vantaggioso per tutte le parti. Il tempo stringe, è davvero essenziale!”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti in un post sul suo social Truth. “Come ho già detto all’Iran una volta, fate un accordo! Non l’hanno fatto, e c’è stata l’operazione ‘Martello di Mezzanotte’, una massiccia distruzione dell’Iran”, ha rimarcato Trump, ricordando il colpo ai siti nucleari iraniani del 22 giugno scorso. Il prossimo attacco “sarà peggiore”, ha poi minacciato, facendo riferimento al recente blitz condotto contro il presidente Nicolas Maduro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump avverte: “Il tempo stringe”. Teheran: “Se attaccati risponderemo come mai prima”

