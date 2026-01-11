Iran le ong | oltre 500 morti Teheran avverte | Se attaccati colpiremo basi Usa e Israele | Spari a volto e occhi milizie negli ospedali

Secondo le ONG, oltre 500 persone sono morte in Iran, con numerosi arresti e violenze. Teheran avverte di rispondere con forza a eventuali attacchi, minacciando di colpire basi statunitensi e israeliane. Le testimonianze segnalano spari a volto e occhi, mentre le milizie operano negli ospedali. Il presidente del Parlamento iraniano ha emesso un monito, evidenziando la tensione crescente nel paese.

Il monito del presidente del Parlamento di Teheran. Per le ong almeno diecimila le persone arrestate. Secondo il Wall Street Journal martedì prossimo Trump terrà un vertice interno per prendere decisioni sulla situazione in Iran . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Iran, le ong: oltre 500 morti. Teheran avverte: "Se attaccati colpiremo basi Usa e Israele"| "Spari a volto e occhi, milizie negli ospedali" Leggi anche: Iran, proseguono le proteste, Ong: “Almeno 116 morti”. Il presidente del Parlamento: “Se attaccati colpiremo USA e Israele”, le news in diretta Leggi anche: L’Iran a Trump: «Se attaccati colpiremo basi Usa e Israele» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Iran, almeno 45 morti dall'inizio delle proteste, oltre 2.200 arresti; Netanyahu, attraverso Putin, ha fatto sapere all'Iran che non c'è la volontà di attaccare - L'esercito israeliano annuncia una misura di sorveglianza elettronica in Cisgiordania che, secondo i media, riguarda i coloni; Notizie dall’Iran. “Quasi 500 morti”. Pezeshkian: Israele e Usa seminano caos. Media: Washington valuta raid su siti militari; «Trump e Netanyahu hanno raggiunto un'intesa per colpire l'Iran». Iran, le ong accusano il regime: 27 morti e oltre 1.500 arresti in dieci giorni di proteste - Secondo l’ong Hengaw, la repressione delle proteste in Iran ha causato almeno 27 morti e più di 1. lanotiziagiornale.it

Proteste in Iran proseguite tutta la notte, le Ong parlano di oltre 538 morti e 10mila arresti | Cnn: "Trump valuta intervento militare" - Nella notte di sabato, gli slogan antigovernativi hanno riempito le strade della capitale iraniana Teheran, mentre i manifestanti incitavano al più grande movimento con ... msn.com

Ong, salgono a 116 i morti nelle proteste in Iran, oltre 2.600 arresti - Il numero di persone uccise nelle proteste in Iran è quasi raddoppiato in poche ore, passando da 65 morti ad almeno ... notizie.tiscali.it

MEDIO ORIENTE | Tra le oltre 192 vittime citate dalle Ong nelle proteste in Iran è stata identificata Rubina Aminian, 23 anni, studentessa di design tessile e di moda allo Shariati College di Teheran. #ANSA - facebook.com facebook

Libertà per l'Iran! Liberi Oltre le Illusioni ha partecipato ieri, sabato 10 gennaio, alla manifestazione "ENOUGH" che si è tenuta a Milano, in sostegno alla libertà del popolo iraniano. A portare in piazza la voce e il supporto della nostra associazione all'Iran e a x.com

