Iran l’Ue inserisce i pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche Teheran | Errore strategico

L’Unione europea ha deciso di inserire i pasdaran, il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione islamica, nella lista delle organizzazioni terroristiche. È una mossa che ha sorpreso molti, soprattutto in Iran, dove Teheran definisce questa scelta un “errore strategico”. La decisione arriva dopo mesi di tensioni e segnala un cambio di rotta nell’approccio europeo nei confronti di Teheran.

L'Unione europea compie un passo senza precedenti nei confronti di Teheran. I pasdaran, il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione islamica ( Irgc ), sono stati ufficialmente inseriti nella lista delle organizzazioni terroristiche dell'Ue. Una decisione che segna un nuovo punto di rottura nei rapporti tra Bruxelles e l'Iran e che ha già provocato una dura reazione del regime. Ad annunciare il provvedimento è stata l' Alta rappresentante Ue Kaja Kallas, spiegando che "la repressione non può restare senza risposta". "I ministri degli Esteri dell'Unione europea hanno appena fatto il passo decisivo di designare la Guardia Rivoluzionaria iraniana come organizzazione terroristica.

