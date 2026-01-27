Iran Tajani | Inserire i pasdaran fra organizzazioni terroristiche Teheran convoca l’ambasciatrice | Frasi irresponsabili

L'Iran ha convocato l'ambasciatrice italiana in risposta alle dichiarazioni di Tajani sulle Guardie Rivoluzionarie, considerate da Teheran frasi irresponsabili. La situazione evidenzia le tensioni tra i due Paesi, con possibili ripercussioni sui rapporti diplomatici e sulla stabilità regionale.

TEHERAN – L’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana, Paola Amadei, al ministero degli Esteri dopo quelle che ha definito “dichiarazioni irresponsabili del ministro degli Esteri italiano” sulle Guardie Rivoluzionarie iraniane. Lo riferiscono i media di Stato, ripresi da Iran International. Tajani ha annunciato che giovedì, in occasione del consiglio Affari Esteri proporrà, di concerto con i partner, di inserire i pasdaran nell’elenco delle organizzazioni terroristiche. A chi gli chiedeva della riduzione del personale dell’ambasciata di Teheran e se questo provvedimento sia il segnale di un imminente attacco, Tajani ha risposto: “Ragioni di sicurezza: stiamo cercando di ridurre il personale lasciando quello necessario per il funzionamento dell’ambasciata. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

La recente tensione tra Iran e Italia ha avuto origine dalle dichiarazioni di Tajani sulle Guardie della Rivoluzione, definite

