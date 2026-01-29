Iran l' Europa verso il sì ai pasdaran nella lista terroristi Teheran | Pronti a risposta schiacciante
L’Europa si avvicina a decidere se inserire la Guardia Rivoluzionaria Iraniana nella lista dei gruppi terroristi. L’Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas, ha detto che si aspettano di arrivare a un accordo su questa decisione, che metterebbe Teheran sullo stesso livello di al-Qaeda, Hamas e Daesh. Nel frattempo, l’Iran avverte di essere pronto a rispondere in modo “schiacciante” a qualsiasi provocazione. Mentre Trump continua a minacciare Teheran con l’invio di un’armata, l’
Mentre Trump minaccia ancora l'Iran con un'armata in viaggio verso Teheran, anche l'Europa si prepara a nuove sanzioni: "Mi aspetto anche che concorderemo sull'inserimento della Guardia Rivoluzionaria Iraniana nella lista dei terroristi", ha detto l'Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri a Bruxelles, "Questo li metterà sullo stesso piano di al-Qaeda, Hamas e Daesh. Se agisci come terrorista, dovresti anche essere trattato come terrorista". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Iran, convocata l'ambasciatrice italiana dopo la proposta di Tajani sui pasdaranTeheran ha deciso di convocare l'ambasciatrice italiana, Paola Amadei, presso il ministero degli Esteri dopo quelle che le autorità della Repubblica islamica hanno definito dichiarazioni ... tg24.sky.it
