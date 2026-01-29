Iran l' Europa verso il sì ai pasdaran nella lista terroristi

L'Europa si avvicina a una decisione difficile. Al Consiglio Affari esteri a Bruxelles, l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas ha detto che l’Unione potrebbe inserire la Guardia Rivoluzionaria Iraniana nella lista dei gruppi terroristici. La mossa potrebbe mettere Teheran allo stesso livello di al-Qaeda, Hamas e Daesh, mentre Trump continua a minacciare l’Iran con un’armata in viaggio verso la capitale. La questione divide tra chi chiede fermezza e chi teme ripercussioni più dure.

Mentre Trump minaccia ancora l'Iran con un'armata in viaggio verso Teheran, anche l'Europa si prepara a nuove sanzioni: "Mi aspetto anche che concorderemo sull'inserimento della Guardia Rivoluzionaria Iraniana nella lista dei terroristi", ha detto l'Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri a Bruxelles, "Questo li metterà sullo stesso piano di al-Qaeda, Hamas e Daesh. Se agisci come terrorista, dovresti anche essere trattato come terrorista".

