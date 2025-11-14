Caso appalto Asp Siracusa Cuffaro si difende | Responsabilità di altri attori

Ha cercato di ridimensionare il suo ruolo nella vicenda dell’aggiudicazione alla ditta Dussmann srl della gara bandita dalla Asp di Siracusa l’ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro. Durante le dichiarazioni spontanee rese al gip, davanti al quale si è avvalso della facoltà di non rispondere, l’ex presidente, accusato di associazione a delinquere, corruzione e turbata libertà degli incanti,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caso appalto Asp Siracusa, Cuffaro si difende: “Responsabilità di altri attori”

Caso Smart Paper, dal cinque dicembre chiude la sede di Tito (Pz). Sviluppi sul nuovo appalto, il consigliere Napoli (FdI) incontra il ministro Urso. Vertice tra Regione e governo: «Mancano ancora le risposte chieste all’Rti» - facebook.com Vai su Facebook

Siracusa. ‘Do ut des’ illeciti, nell’inchiesta su appalti truccati e favori politici all’Asp: sotto torchio i primi 8 indagati - Una vasta inchiesta sulla sanità siciliana fa tremare i palazzi del potere, e coinvolge vertici politici e manager pubblici dell’isola. Lo riporta libertasicilia.it

Siracusa. Appalti truccati all’Asp aretusea: il nodo decisivo nelle mani dei magistrati - Gli interrogatori davanti al gip di Palermo hanno aperto nuovi scenari nell’inchiesta su corruzione, ... Da libertasicilia.it

Tutte le accuse a Saverio Romano, la gara truccata e gli incontri riservati a Montecitorio: "All'Asp comanda lui" - Dalle intercettazioni emerge come il deputato nazionale, indicato come "capo" e "principale", avrebbe giocato una partita a scacchi con l'alleato Cuffaro per un appalto a Siracusa. Riporta agrigentonotizie.it