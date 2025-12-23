Si finge medico spacciandosi per un' omonima e viene assunta | per mesi ha curato male oltre 800 pazienti

Una donna si è spacciata per medico, presentando un falso diploma e un curriculum falsificato, incluso un’esperienza inesistente al Policlinico Gemelli di Roma. Dopo essere stata assunta, ha curato oltre 800 pazienti in modo inadeguato per mesi, mettendo a rischio la loro salute. Questa vicenda mette in luce le conseguenze di truffe basate su credenziali false nel settore sanitario.

Al colloquio, non avendo mai conseguito una laurea in Medicina, ne aveva presentata una falsa. Idem per le tante esperienze elencate nel suo curriculum, tra cui figurava anche quella al Policlinico Gemelli di Roma, tutte inventate. Nonostante la totale inesperienza, era riuscita a farsi assumere. 🔗 Leggi su Today.it

