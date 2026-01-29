Inter tentativo per Diaby | è arrivata la risposta dell’Al-Ittihad

L’Inter ha fatto un passo deciso per Diaby. L’esterno francese ha già dato il suo ok ai nerazzurri e ora i dirigenti sono al lavoro per portarlo in Italia. La trattativa si muove velocemente, e presto si potrebbe chiudere. L’obiettivo è rinforzare le corsie esterne, in particolare quella di destra, per dare più qualità alla squadra.

L’esterno francese ha già detto sì ai nerazzurri L’ Inter è al lavoro per rinforzare le corsie esterne, in particolare quella di destra. Non solo Perisic, i nerazzurri stanno lavorando anche sul fronte Moussa Diaby. Col franco-maliano c’è già un accordo di massima, mentre all’ Al-Ittihad è stata presentata una proposta di prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. (Instagram) – Calciomercato.it Stando a fonti francesi e arabe, però, questa offerta è stata rispedita al mittente. L’Al-Ittihad, insomma, ha detto no al prestito con opzione d’acquisto dell’esterno offensivo, pagato ben 60 milioni appena un anno fa e un titolare della squadra ora guidata dall’ex Milan Sergio Conceicao. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

L’Inter ha fatto un passo avanti importante per Moussa Diaby.

L’Inter aspetta ancora il via libera dall’Al-Ittihad per portare in Italia l’esterno Diaby.

