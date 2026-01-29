L’Inter ha fatto un passo avanti importante per Moussa Diaby. I nerazzurri hanno trovato l’accordo con il giocatore, che ora aspetta solo il via libera dell’Al-Ittihad per completare il trasferimento. La trattativa entra nella sua fase finale, ma bisogna ancora attendere la conferma ufficiale.

L’Inter ha compiuto il passo decisivo sul fronte Moussa Diaby: l’accordo personale con l’esterno francese è stato raggiunto e ora la trattativa entra nella sua fase conclusiva, legata esclusivamente al via libera dell’ Al-Ittihad. I nerazzurri hanno incassato il sì del giocatore e attendono l’ok formale del club saudita per sbloccare il prestito e chiudere l’operazione. L’intesa con il giocatore e il sì di Chivu. Secondo quanto filtra dagli ambienti di mercato, il classe 1999 ha accettato la proposta dell’Inter, convinto dal progetto tecnico e dal peso della maglia. Un passaggio chiave, maturato anche grazie al via libera di Cristian Chivu, che ha individuato nel profilo di Diaby l’innesto ideale per dare profondità, velocità e imprevedibilità al reparto offensivo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Diaby-Inter, accordo col giocatore: ora serve il via libera dell’Al-Ittihad

Approfondimenti su Diaby Inter

L’Inter aspetta ancora il via libera dall’Al-Ittihad per portare in Italia l’esterno Diaby.

L'Inter sta lavorando per portare Diaby in Italia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Diaby Inter

Argomenti discussi: Romano: Diaby-Luis Henrique, ecco l’intreccio. Accordo totale col giocatore. E Perisic…; Inter, l'addio di Luis Henrique per Diaby e Perisic: le trattative di Marotta e Ausilio; Calciomercato live: Juve, tutto su Kolo Muani, poi il terzino. Doppio colpo Inter: Perisic e Diaby; Nome a sorpresa per la fascia: l'Inter punta Moussa Diaby, le cifre.

Romano: Psv out, contatti per Perisic. Diaby vuole l’Inter: il punto sull’affare e cosa mancaFabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha aggiornato sulle trattative di mercato dell'Inter per la corsia di destra ... fcinter1908.it

Romano: Diaby-Luis Henrique, ecco l’intreccio. Accordo totale col giocatore. E Perisic…Diaby, Luis Henrique, Perisic: ecco le ultime novità di mercato di Fabrizio Romano sulle operazioni in casa Inter ... msn.com

Di Marzio - L'Inter forzerà per provare ad arrivare a Moussa Diaby: c'è fiducia. Le prossime 24/48 ore potrebbero essere decisive per capire la fattibilità della trattativa. - facebook.com facebook

Di Marzio: "Perisic, domani Inter aprirà trattativa! Le ultime su Diaby e Asllani vicino a..." x.com