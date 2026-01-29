Diaby-Inter accordo col giocatore | ora serve il via libera dell’Al-Ittihad
L’Inter ha fatto un passo avanti importante per Moussa Diaby. I nerazzurri hanno trovato l’accordo con il giocatore, che ora aspetta solo il via libera dell’Al-Ittihad per completare il trasferimento. La trattativa entra nella sua fase finale, ma bisogna ancora attendere la conferma ufficiale.
L’Inter ha compiuto il passo decisivo sul fronte Moussa Diaby: l’accordo personale con l’esterno francese è stato raggiunto e ora la trattativa entra nella sua fase conclusiva, legata esclusivamente al via libera dell’ Al-Ittihad. I nerazzurri hanno incassato il sì del giocatore e attendono l’ok formale del club saudita per sbloccare il prestito e chiudere l’operazione. L’intesa con il giocatore e il sì di Chivu. Secondo quanto filtra dagli ambienti di mercato, il classe 1999 ha accettato la proposta dell’Inter, convinto dal progetto tecnico e dal peso della maglia. Un passaggio chiave, maturato anche grazie al via libera di Cristian Chivu, che ha individuato nel profilo di Diaby l’innesto ideale per dare profondità, velocità e imprevedibilità al reparto offensivo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
