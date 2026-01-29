Inter Juventus quando si gioca? Con il playoff di Champions in prossimità del match e San Siro occupato c’è questo rischio!

La partita tra Inter e Juventus rischia di cambiare data. Con il playoff di Champions in programma e San Siro occupato, ci sono poche opzioni per spostare l’incontro. Le due squadre non potranno giocare sabato, perché ci sono le Olimpiadi e il campo è già prenotato. La data del Derby d’Italia potrebbe quindi spostarsi o essere ancora da definire.

Inter News 24 Inter Juventus, a rischio la data del Derby d’Italia! Le due squadre impegnate nel playoff non potranno anticipare al sabato la sfida causa Olimpiadi. Con la qualificazione dell’Inter ai playoff di Champions League di Inter e Juventus, la squadra di Cristian Chivu è chiamata, come quella di Luciano Spalleti, a gestire con attenzione gli impegni di febbraio, con la doppia sfida contro una tra Bodo Glimt e Benfica. Il calendario, però, presenta delle difficoltà logistiche, a causa della coincidenza tra gli impegni in campionato e le partite europee. Il principale ostacolo riguarda il derby d’Italia, in programma nel fine settimana del 14-15 febbraio, una data molto vicina all’andata dei playoff. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Juventus, quando si gioca? Con il playoff di Champions in prossimità del match e San Siro occupato, c’è questo rischio! Approfondimenti su Inter Juventus Inter-Juventus, calendario in bilico: playoff Champions e nodo San Siro La partita tra Inter e Juventus rischia di saltare o di essere spostata a causa dei playoff di Champions League. Olimpiadi invernali, San Siro occupato: Milan-Como si gioca in Australia l'8 febbraio L'evento sportivo più atteso dell'anno si sposta oltre i confini italiani: il derby Milan-Como, originariamente previsto in Italia, si disputerà a Perth, in Australia, l’8 febbraio. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Inter Juventus Argomenti discussi: Cerimonia apertura Olimpiadi a San Siro: stop al calcio. Ecco quando Inter e Milan torneranno al Meazza; Dove vedere la Juventus stasera in diretta streaming | DAZN News IT; Biglietti Inter-Juventus: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per il Derby d'Italia; Champions League. Il Napoli è fuori. Inter, Juve e Atalanta ai play off - Borussia Dortmund-Inter 0-2. Nerazzurri ai playoff. Inter Juve, ma quando si giocherà il derby d’Italia? Al momento questa data è favorita ma c’è un problemaInter Juve, ma quando si giocherà il derby d’Italia? Al momento questa data è favorita ma c’è un problema. Vediamo tutti i dettagli La Juventus attende con ansia l’esito dell’urna di Nyon, non solo pe ... juventusnews24.com Quando si giocano Milan-Como e Inter-Juventus, le date delle partite di campionato: derby d'Italia in anticipoLa fine della League Phase di Champions libera lo slot per la data di Milan-Como. Inter-Juventus si giocherà prima di domenica 15 febbraio. goal.com Incognita data per #Inter-Juventus: San Siro (ufficialmente) è occupato fino al 14 febbraio, il punto x.com Delle italiane passano ai playoff di #ChampionsLeague Inter, Juventus e Atalanta. Il Napoli perde 3-2 con il Chelsea e viene eliminato. Ma il tecnico non vuol sentir parlare di disastro calcistico #Conte: «I disastri sono altri, stiamo parlando di sport. Og - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.