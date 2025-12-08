Inter falli Reds! Arriva a San Siro un Liverpool in crisi Chivu punta a scansare i playoff
A San Siro sbarca la squadra di Slot, in difficoltà e alle prese con il caso Salah. I nerazzurri recuperano tutti e, soprattutto, hanno la ThuLa nella forma migliore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Diversi tifosi interisti mettevano in dubbio l'analisi sui dati che ho fatto alle 11a giornata sui falli e sulle ammonizioni. Pisa-Inter conferma la tendenza e da' 3 esempi chiari. Inter: 15 falli falli, 1 ammonito: Acerbi. Pisa: 13 falli falli, 2 ammoniti. Guardate i 3 esempi Vai su X
Torna Davide Massa dopo i 47 falli fischiati in Roma-Inter ? I giallorossi non vincono con lui da 8 partite. Due anni fa l'ultima sconfitta del Napoli ? Leggi il nostro focus sull'arbitro del big match Roma-Napoli (Aureliano al VAR e Di Bello AVAR) ? htt - facebook.com Vai su Facebook
L’Inter batte un colpo, a metà: arriva tra un anno - Simone Inzaghi ha salutato, lasciando spazio a una nuova era che però, almeno finora, tarda a decollare. Secondo ilsussidiario.net