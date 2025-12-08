A San Siro sbarca la squadra di Slot, in difficoltà e alle prese con il caso Salah. I nerazzurri recuperano tutti e, soprattutto, hanno la ThuLa nella forma migliore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, falli... Reds! Arriva a San Siro un Liverpool in crisi, Chivu punta a scansare i playoff