Borussia Dortmund Inter pagelle | Dimarco cecchino ottimo Bisseck a sinistra

L’Inter batte 2-0 il Borussia Dortmund a Signal Iduna Park e conquista una vittoria importante in Champions League. I nerazzurri hanno fatto il loro dovere, portando a casa punti fondamentali nella trasferta in Germania. Dimarco si mette in evidenza come cecchino, mentre Bisseck si fa notare per la buona prestazione sulla fascia sinistra.

Borussia Dortmund Inter pagelle. L’Inter espugna il Signal Iduna Park battendo 2-0 il Borussia Dortmund e fa il suo dovere in Champions League. Una prestazione solida, matura, costruita con intelligenza e personalità. Non basta però per entrare tra le prime otto: i nerazzurri chiudono al decimo posto e dovranno passare dai playoff di febbraio. Di seguito, le pagelle giocatore per giocatore della squadra di Cristian Chivu. Borussia Dortmund Inter pagelle. Sommer 6,5 Rischia poco per lunghi tratti, ma quando serve risponde presente. L’uscita su Adeyemi è da portiere di livello europeo: tempismo perfetto e risultato salvato.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Borussia Dortmund Inter

L’Inter torna a casa con una vittoria importante, vincendo in trasferta contro il Borussia Dortmund.

I giocatori si sono affrontati a Signal Iduna Park in una serata di Champions League.

Ultime notizie su Borussia Dortmund Inter

PAGELLE E TABELLINO BORUSSIA DORTMUND-INTER 0-2: Dimarco illude per qualche minuto. Bisseck è un muro, delusione BellinghamPagelle Borussia Dortmund-Inter: voti top e flop da Bisseck a Dimarco passando per Diouf e Pio Esposito fino ad Adeyemi ... calciomercato.it

Borussia Dortmund-Inter, le pagelle: Dimarco (7) non sbaglia neanche in Europa, Bisseck (6,5) vivaceUna grande Inter batte per 2-0 il Borussia Dortmund ma non basta: gli uomini di Chivu, complici i risultati degli altri campi, chiudono la League Phase al 10° posto, dopo aver sfiorato ... ilmessaggero.it

4082 - Quello di #Dimarco contro il Borussia Dortmund è il primo gol segnato da un giocatore italiano su calcio di punizione diretta in #ChampionsLeague dalla rete di Totti contro il CSKA Mosca del 25/11/2014 (4082 giorni fa). Saetta. #UCL #Inter x.com

Champions League: il Napoli è fuori. Inter, Juve e Atalanta ai play off I risultati: Borussia Dortmund-Inter 0-2, Monaco-Juventus 0-0, Napoli-Chelsea 2-3 e Union SG-Atalanta 1-0. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/cal - facebook.com facebook