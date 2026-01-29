Inter avanti per Norton-Cuffy | trattativa avanzata col Genoa

L’Inter accelera sul mercato e si avvicina a Brooke Norton-Cuffy. I nerazzurri sono in trattative avanzate con il Genoa per acquistare l’esterno inglese a titolo definitivo. L’obiettivo è chiudere la operazione nel più breve tempo possibile.

L’ Inter accelera sul mercato e avanza con decisione per Brooke Norton-Cuffy: i nerazzurri sono in trattative avanzate con il Genoa per l’acquisto a titolo definitivo dell’esterno inglese, con l’obiettivo di chiudere in tempi rapidi. L’operazione, emersa nelle ultime ore, segna un cambio di passo nella corsa al giocatore e mette l’Inter in netto vantaggio rispetto alla concorrenza. Inter-Genoa, contatti avanzati per Norton-Cuffy. La conferma arriva da Fabrizio Romano, che ha certificato lo stato della trattativa: « In esclusiva: l’Inter è in trattative avanzate per ingaggiare Brooke Norton-Cuffy dal Genoa con un trasferimento a titolo definitivo ». 🔗 Leggi su Forzainter.eu

