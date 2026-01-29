Inter avanti per Norton-Cuffy | trattativa avanzata col Genoa

L’ Inter accelera sul mercato e avanza con decisione per Brooke Norton-Cuffy: i nerazzurri sono in trattative avanzate con il Genoa per l’acquisto a titolo definitivo dell’esterno inglese, con l’obiettivo di chiudere in tempi rapidi. L’operazione, emersa nelle ultime ore, segna un cambio di passo nella corsa al giocatore e mette l’Inter in netto vantaggio rispetto alla concorrenza. Inter-Genoa, contatti avanzati per Norton-Cuffy. La conferma arriva da Fabrizio Romano, che ha certificato lo stato della trattativa: « In esclusiva: l’Inter è in trattative avanzate per ingaggiare Brooke Norton-Cuffy dal Genoa con un trasferimento a titolo definitivo ». 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter avanti per Norton-Cuffy: trattativa avanzata col Genoa Approfondimenti su Inter Inter Juventus, sprint per Norton-Cuffy: contatti aperti col Genoa La Juventus lavora intensamente negli ultimi giorni di mercato per rinforzare le fasce. Diretta Gol Serie A LIVE: Udinese Genoa 1-2: Norton-Cuffy! Tornano avanti gli ospiti Segui in tempo reale la diretta gol della Serie A: Udinese-Genoa 1-2, con i reti di Norton e Cuffy. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Inter Inter Argomenti discussi: Tutto il mercato in Diretta; Serie A: le probabili formazioni della 22^ giornata; Calciomercato, Inter Perisic e Moussa Diaby, Milan-Akè e... si scaldano le trattative delle milanesi - I rumor; Calciomercato 2026, le news di martedì 20 gennaio. Inter, trattativa avanzata per Norton-CuffyCome annunciato in serata da Fabrizio Romano, l'Inter è molto vicina a Norton-Cuffy del Genoa. Il laterale inglese classe 2004 è balzato in cima alle preferenze della dirigenza per via del muro del ... fantacalcio.it Inter, il PSV non vuole cedere Perisic nonostante l'uscita dalla Champions e così si vira su Norton-Cuffy: trattativa avanzata col Genoa. I dettagliCALCIOMERCATO – All’indomani dell’eliminazione del PSV in Champions League, l’Inter ha sondato il terreno con il club olandese per Ivan Perisic trovando però il ... eurosport.it Dopo il no del Psv per Perisic, Inter in trattativa avanzata per Norton-Cuffy a titolo definitivo @fabriziorom - facebook.com facebook Juve sempre a lavoro per Norton-Cuffy. I bianconeri vogliono anticipare la concorrenza inglese per l’esterno del Genoa. @sportmediaset x.com

