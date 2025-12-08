Diretta Gol Serie A LIVE | Udinese Genoa 1-2 | Norton-Cuffy! Tornano avanti gli ospiti

Segui in tempo reale la diretta gol della Serie A: Udinese-Genoa 1-2, con i reti di Norton e Cuffy. Un lunedì di calcio intenso, con Pisa-Parma a inaugurare e Milan-Torino a concludere, offrendo emozioni e aggiornamenti continui sulla giornata di campionato.

Diretta Gol Serie A LIVE, un lunedì ricco di calcio con Pisa Parma ad aprire e Milan Torino a chiudere. Nel mezzo il match fra Udinese e Genoa E’ tempo di Serie A anche in questo lunedì di festa. Tre le partite in programma nella quattordicesima giornata e da seguire con noi. Apre Pisa Parma, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta Gol Serie A LIVE: Udinese Genoa 1-2: Norton-Cuffy! Tornano avanti gli ospiti

