Insigne torna a Pescara e spiega tutto | Verratti ha spinto molto Poi manda un messaggio a Immobile
Lorenzo Insigne torna a Pescara e racconta come è tornato in città. Spiega che Verratti ha avuto un ruolo importante in questa scelta e dice che senza il suo aiuto non sarebbe stato possibile. Insigne si rivolge anche a Immobile, lasciando un messaggio diretto. La sua presenza ora è ufficiale e si aspetta che possa fare la differenza in questa nuova avventura.
Lorenzo Insigne parla per la prima volta dopo il suo ritorno al Pescara e spiega com'è nata questa operazione di mercato: "La ciliegina l'ha messa Verratti".🔗 Leggi su Fanpage.it
Bagno di folla per Lorenzo Insigne a Pescara. Parla di Verratti, salvezza e Zeman. E strizza l'occhio a Immobile
Lorenzo Insigne è arrivato a Pescara tra i tifosi che lo aspettavano con entusiasmo.
Insigne, che accoglienza a Pescara! E sul ritorno di Immobile...
Lorenzo Insigne torna a Pescara.
Lorenzo Insigne torna a Pescara: l'accoglienza da urlo dei tifosiL'ex capitano del Napoli ha accettato la proposta del club guidato dal patron Sebastiani: bagno di folla incredibile per l'attaccante partenopeo ... corrieredellosport.it
Insigne torna a Pescara: visite mediche e firma imminenteLorenzo Insigne è arrivato a Pescara nel pomeriggio, accolto da circa cento tifosi. L’ex attaccante di Napoli e Nazionale ha svolto le visite mediche a Montesilvano prima di firmare un contratto valid ... ilnapolionline.com
