Insigne torna a Pescara e spiega tutto | Verratti ha spinto molto Poi manda un messaggio a Immobile

Lorenzo Insigne torna a Pescara e racconta come è tornato in città. Spiega che Verratti ha avuto un ruolo importante in questa scelta e dice che senza il suo aiuto non sarebbe stato possibile. Insigne si rivolge anche a Immobile, lasciando un messaggio diretto. La sua presenza ora è ufficiale e si aspetta che possa fare la differenza in questa nuova avventura.

