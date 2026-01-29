Bagno di folla per Lorenzo Insigne a Pescara Parla di Verratti salvezza e Zeman E strizza l' occhio a Immobile

Da ilpescara.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Insigne è arrivato a Pescara tra i tifosi che lo aspettavano con entusiasmo. Non ha ancora giocato, ma ha già incontrato i supporter e ha parlato di Verratti, della salvezza del suo team e di Zeman. Ha anche fatto un cenno a Immobile, strizzando l’occhio ai suoi amici e ai tifosi. La piazza si è stretta intorno a lui, che ha mostrato di sentirsi a casa anche lontano dal campo.

La maggioranza dei tifosi del Pescara dovranno attendere ancora un po' per vederlo, perchè non giocherà subito, ma un centinaio abbondante di cuori biancazzurri ha accolto oggi - giovedì 29 gennaio 2025 - l'arrivo, intorno alle ore 18.30, di Lorenzo Insigne, colpo di mercato del Delfino. Al.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Approfondimenti su Insigne Pescara

Lorenzo Insigne torna al Pescara!

Lorenzo Insigne torna al Pescara, confermato il suo rientro tra il 28 e il 29 gennaio.

L’ex allenatore di Alcaraz strizza l’occhio a Sinner

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Insigne Pescara

Argomenti discussi: Bagno di folla per la fiamma olimpica. La rassegna di lunedì 26 gennaio ?VIDEO; Bagno di folla per il passaggio della Fiamma olimpica; L’anno accademico parte col bagno di folla. Aula magna in visibilio per la lezione di Barbero; Paolo Sorrentino sorprende a Torino: selfie con i fan ma polemiche sulla serata.

bagno di folla perShow a Kitzbuehel: bagno di folla per Franzoni in Coppa del Mondo. VIDEODopo la vittoria, il podio. Giornata fantastica per Giovanni Franzoni, che ha conquistato la prova di discesa libera sulla pista di Kitzbuehel, una delle più famose del circuito, e ha poi festeggiato ... sport.sky.it

bagno di folla perPaolo Sorrentino spiazza tutti e si concede un bagno di folla: firma autografi e posa per i selfie, ma c’è un’altra versione della serata a TorinoIl regista firma autografi fuori dal cinema ma la sua breve apparizione in sala divide il pubblico torinese. Il film supera i 3 milioni ... ilfattoquotidiano.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.