Bagno di folla per Lorenzo Insigne a Pescara Parla di Verratti salvezza e Zeman E strizza l' occhio a Immobile

Lorenzo Insigne è arrivato a Pescara tra i tifosi che lo aspettavano con entusiasmo. Non ha ancora giocato, ma ha già incontrato i supporter e ha parlato di Verratti, della salvezza del suo team e di Zeman. Ha anche fatto un cenno a Immobile, strizzando l’occhio ai suoi amici e ai tifosi. La piazza si è stretta intorno a lui, che ha mostrato di sentirsi a casa anche lontano dal campo.

La maggioranza dei tifosi del Pescara dovranno attendere ancora un po' per vederlo, perchè non giocherà subito, ma un centinaio abbondante di cuori biancazzurri ha accolto oggi - giovedì 29 gennaio 2025 - l'arrivo, intorno alle ore 18.30, di Lorenzo Insigne, colpo di mercato del Delfino.

