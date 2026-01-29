Insigne che accoglienza a Pescara! E sul ritorno di Immobile

Lorenzo Insigne torna a Pescara. È ufficiale: il calciatore riprende a indossare la maglia della squadra che lo ha fatto conoscere nel 2011-12. L’annuncio ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, già pronti a riabbracciare il loro ex idolo. Sul ritorno di Immobile, invece, ancora nessuna conferma ufficiale, ma le voci continuano a circolare.

È ufficiale il grande ritorno a Pescara di Lorenzo Insigne, che tornerà a vestire la maglia della squadra che lo ha lanciato nel 2011-12. L'ex Napoli giocherà dunque in Serie B dopo aver terminato l'esperienza in Canada con il Toronto. E su un ipotetico ritorno anche di Ciro Immobile, Insigne ha risposto così.

Lorenzo Insigne ha visitato i bambini dell’ospedale Santobono Pausilipon, portando regali e libri nel reparto di oncologia pediatrica.

