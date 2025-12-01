Luoghi imperdibili per il Natale 2025 | magia e cultura nei luoghi del cuore FAI

In occasione delle giornate natalizie il FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, ha pensato di aprire al pubblico dei luoghi speciali, carichi di magia ed emozione per creare una speciale atmosfera di festa e pace per il Natale 2025. Ci saranno allestimenti di presepi artistici, mercatini, laboratori creativi, concerti, degustazioni, visite speciali, percorsi guidati a tema . L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Luoghi imperdibili per il Natale 2025: magia e cultura nei luoghi del cuore FAI.

