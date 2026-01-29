Insegna crollata famiglie bloccate in casa per ore

In via Nazionale Appia a Casapulla, l’insegna di un autosalone è crollata ieri sera. L’incidente ha lasciato molte famiglie bloccate in casa per ore, mentre i soccorritori intervenivano per mettere in sicurezza l’area. Nessuno pare si sia fatto male, ma il traffico è rimasto bloccato e i residenti sono rimasti in attesa di chiarimenti.

L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di liberare l'accesso a un immobile con 8 appartamenti e di mettere in sicurezza l'area dell'autoconcessionaria L'insegna dell'autosalone crollata ieri sera (28 gennaio) in via Nazionale Appia a Casapulla ha provocato danni e disagi. Sul posto, dalle ore 19 e fino a tarda notte, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta. L'emergenza è scattata a causa del cedimento improvviso della grossa insegna pubblicitaria situata all'esterno dell'autoconcessionaria. La struttura, cadendo, ha travolto quattro autovetture in esposizione.

