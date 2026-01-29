Nella notte la montagna è crollata sulle case | 6 famiglie sfollate dopo la frana

Questa notte una frana ha travolto alcune case a Sarezzo, costringendo sei famiglie a lasciare le loro abitazioni. La massa di terra e sassi si è staccata dalla montagna che si trova a ridosso di Via Valgobbia, facendo crollare una parte del versante e creando panico tra i residenti. Ora si attende un sopralluogo dei tecnici per capire i rischi e le prossime mosse.

Una notte da dimenticare quella appena trascorsa per 6 famiglie e 15 residenti della zona di Via Valgobbia a Sarezzo, a est del paese e proprio a ridosso della montagna che sale fino alla località Carpen e alle Conche. È qui che poco dopo le 22 si è verificato un importante smottante, una frana che ha trascinato fango, rocce e detriti a ridosso di 6 appartamenti, tutti abitati. A seguito di chiamata al 112, la centrale operativa ha subito mobilitato due squadre dei Vigili del Fuoco, coordinate dal funzionario di guardia, che hanno provveduto alle operazioni di messa in sicurezza degli stabili interessati.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

