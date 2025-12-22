Aria irrespirabile non uscite di casa Scatta l’allarme tante famiglie bloccate a Natale
Gli abitanti della California meridionale, una regione con oltre dieci milioni di persone, sono stati invitati a rimanere al chiuso questa settimana a causa di livelli pericolosi di sostanze tossiche nell’aria. Gli avvisi sanitari sono stati emessi per i principali centri abitati, da Los Angeles alle contee di Orange, Riverside, San Bernardino e parti della contea di Ventura. Le autorità della California hanno sottolineato che la qualità dell’aria rappresenta un serio rischio per la salute, in particolare per bambini, anziani, donne in gravidanza e persone con asma, malattie cardiache o altre patologie respiratorie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
