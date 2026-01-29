Ingrid di Norvegia guida la motoslitta e scoppia il putiferio

A pochi giorni dall’inizio del processo a Marius Borg, la famiglia reale norvegese si trova di nuovo al centro delle polemiche. Questa volta tocca a Ingrid Alexandra, che durante il suo primo viaggio da sola si è fatta notare guidando una motoslitta. La scena ha fatto scoppiare un putiferio sui social e tra i media, con commenti divisi tra chi ammette l’entusiasmo della giovane e chi critica il comportamento.

Non c'è pace per la famiglia reale norvegese. A pochi giorni dall'inizio del processo a Marius Borg, il figlio che Mette-Marit ha avuto da una relazione precedente al suo matrimonio con il Principe Haakon, l'erede al trono Ingrid Alexandra fa scatenare le polemiche nel bel mezzo del suo primo viaggio da sola. Ingrid di Norvegia e la motoslitta, l'errore della Principessa. Dopo aver compiuto 22 anni e approfittando di una pausa dagli studi universitari, la Principessa Ingrid Alexandra di Norvegia ha intrapreso il suo primo viaggio ufficiale da sola come futura regina. La destinazione scelta è stata il Finnmark, la provincia più settentrionale del Paese e una delle regioni artiche più emblematiche della Norvegia, al confine con Russia e Finlandia.

