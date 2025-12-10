Arisa fuori da Sanremo al suo posto Annalisa | scoppia il putiferio ecco la sua reazione

L'assenza di Arisa dal Festival di Sanremo 2026 ha suscitato molte polemiche, con Annalisa al suo posto che ha scatenato reazioni contrastanti. L'evento ha acceso un acceso dibattito tra fan e critici, mentre Arisa ha commentato la sua esclusione. La scelta ha creato tensioni e discussioni sui social, alimentando l'attenzione sul grande palco dell'Ariston.

Il ritorno di Arisa tra i big del Festival di Sanremo 2026 era stato accolto con un entusiasmo palpabile: dopo anni di esclusioni e delusioni, la cantante aveva finalmente ritrovato il suo posto sul palco dell'Ariston. Per questo, quando Le Iene hanno deciso di orchestrare uno scherzo ai suoi danni, il momento è diventato esplosivo. Un finto colpo di scena, una telefonata "verosimile" firmata da un imitatore di Carlo Conti e la sensazione di vedersi sfilare dalle mani il sogno appena ritrovato: così è nato un siparietto che in poche ore ha fatto il giro del web.

Scherzo ad Arisa a Sanremo 2026: Carlo Conti la silura per Annalisa? È panico/ “Vogliamo lei al tuo posto” - Il 'favore' disperato per far spazio ad Annalisa. ilsussidiario.net scrive

