Ingrid di Norvegia compie 22 anni | il gesto per salvare la Corona dal processo del fratello

Il 21 gennaio, Ingrid di Norvegia ha festeggiato 22 anni in un contesto familiare complesso, legato a questioni di Corona e al processo del fratello. In questa occasione, si evidenzia il suo ruolo e le sfide affrontate, in un momento di particolare attenzione pubblica e istituzionale. Un compleanno che rappresenta per la principessa un momento di riflessione e di impegno, in un patrimonio di tradizioni e responsabilità.

La Principessa Ingrid di Norvegia ha spento 22 candeline il 21 gennaio. Un compleanno diverso dal solito, in un momento particolarmente delicato per la sua famiglia. Giovane e amata dai sudditi, l’erede al trono si trova al centro di una responsabilità inattesa: proteggere l’immagine della Corona nel bel mezzo del controverso e mediatico processo che vede coinvolto il fratello maggiore, Marius Borg Høiby. Il figlio che la madre Mette-Marit ha avuto da una relazione di gioventù, prima dell’incontro con il Principe Haakon. Ingrid di Norvegia deve salvare la Corona dallo scandalo di Marius Borg. Dopo l’arresto di Marius Borg e le 32 accuse a suo carico, alle quali si è aggiunta di recente una per spaccio di droga, la casa reale norvegese si è rivolta a Ingrid per cercare di salvare l’immagine della famiglia reale. 🔗 Leggi su Dilei.it

Premio Nobel per la pace 2025, Mette-Marit di Norvegia testimonial perfetta del Cloud Dancer e il look bon ton della principessa Ingrid AlexandraL'articolo esplora il Premio Nobel per la Pace 2025, con particolare attenzione alla partecipazione di Mette-Marit di Norvegia come testimonial del Cloud Dancer e allo stile elegante di Ingrid Alexandra.

Buon compleanno a SAR la principessa Ingrid Alexandra di Norvegia. Nata il 21 gennaio 2004 a Oslo, è la primogenita del principe ereditario Haakon di Norvegia e della principessa Mette-Marit. x.com