Infortunio Camarda l’attaccante salta Inter Lecce | l’esito degli esami dopo il problema alla spalla
Francesco Camarda, attaccante del Lecce, ha subito un infortunio alla spalla che lo costringerà a saltare le prossime partite contro Inter e Lecce. Gli esami svolti hanno confermato il problema, impedendogli di scendere in campo nelle gare recenti, tra cui quella contro il Parma. Restano da valutare i tempi di recupero e il percorso di riabilitazione per tornare in forma al più presto.
che gli aveva fatto saltare anche il match col Parma Niente da fare per Francesco Camarda. Il giovane gioiello dell’attacco del Lecce, costretto al forfait in extremis già nella scorsa giornata contro il Parma, non prenderà parte nemmeno al delicato match . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
