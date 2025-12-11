Infortunio Dumfries resta un grosso punto interrogativo sul suo rientro | buone notizie per Darmian
L'infortunio di Dumfries mette in discussione il suo ritorno in campo, lasciando molte incognite sulla sua disponibilità. Tuttavia, ci sono segnali positivi per Darmian, che potrebbe beneficiare di questa situazione. L'articolo analizza gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dei due calciatori e le possibili conseguenze per la squadra.
Inter News 24 . Le ultime da Appiano Gentile. Proprio quando il calendario diventa più fitto e decisivo, la sfortuna si accanisce sui campioni d’Italia. La situazione infortuni in casa Inter si aggrava pesantemente all’indomani della battaglia di Champions League, costringendo il tecnico Cristian Chivu a ridisegnare la squadra in vista dei prossimi impegni ravvicinati. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto generale della situazione, tracciando un bilancio preoccupante tra vecchi e nuovi indisponibili che rischia di complicare la corsa della Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com
