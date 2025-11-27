Infortunio Dumfries finalmente buone notizie da Appiano | cosa filtra sul rientro

Inter News 24 Infortunio Dumfries, le ultime sulle condizioni fisiche dell’esterno olandese in vista delle prossime sfide dei nerazzurri. Tutti i dettagli. Dopo la cocente sconfitta contro l’ Atletico Madrid in Champions League, l’ Inter di Cristian Chivu è tornata al lavoro ad Appiano Gentile per preparare la sfida di campionato contro il Pisa, in programma domenica pomeriggio. Nel frattempo, arrivano buone notizie dall’infermeria nerazzurra, soprattutto per quanto riguarda Denzel Dumfries. L’esterno olandese, che aveva accusato un problema alla caviglia, sta migliorando e le sue condizioni sono in netto miglioramento. 🔗 Leggi su Internews24.com

