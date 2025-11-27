Infortunio Dumfries finalmente buone notizie da Appiano | cosa filtra sul rientro
Inter News 24 Infortunio Dumfries, le ultime sulle condizioni fisiche dell’esterno olandese in vista delle prossime sfide dei nerazzurri. Tutti i dettagli. Dopo la cocente sconfitta contro l’ Atletico Madrid in Champions League, l’ Inter di Cristian Chivu è tornata al lavoro ad Appiano Gentile per preparare la sfida di campionato contro il Pisa, in programma domenica pomeriggio. Nel frattempo, arrivano buone notizie dall’infermeria nerazzurra, soprattutto per quanto riguarda Denzel Dumfries. L’esterno olandese, che aveva accusato un problema alla caviglia, sta migliorando e le sue condizioni sono in netto miglioramento. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Infortunio #Dumfries Brutte notizie per l'olandese ? Vai su X
Infortunio #Dumfries Brutte notizie per l'olandese ? - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Dumfries, si allungano i tempi di recupero per l’esterno dell’Inter. Ecco la situazione attuale - Infortunio Dumfries: tempi di recupero più lunghi, Inter preoccupata per derby e Champions L’infortunio Dumfries rappresenta un vero allarme in casa Inter. Lo riporta calcionews24.com
Infortunio Dumfries, il giocatore dell’Inter a rischio per il derby? L’Olanda ha preso una decisione in vista della prossima partita. Le ultime - Infortunio Dumfries, le condizioni del difensore dell’Inter sono da valutare nel corso delle prossime ore. Come scrive calcionews24.com
Dumfries in dubbio per il derby: le ultime sul suo infortunio - Generation Sport è un sito di notizie sportive nazionali ed estere. generationsport.it scrive