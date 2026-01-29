Barella rischia di saltare la partita contro la Juventus. L’Inter lavora per recuperarlo in tempo, sperando di averlo a disposizione. Intanto, si parla anche di Calhanoglu e Dumfries, ma l’attenzione principale resta sull’infortunio del centrocampista nerazzurro.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti. Il momento della stagione entra nel vivo, ma le notizie che arrivano da Appiano Gentile non sono rassicuranti per la Beneamata. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport (fonte autorevole del giornalismo sportivo italiano), si profila un periodo di emergenza totale per Cristian Chivu, l’attuale tecnico della formazione nerazzurra e indimenticato eroe del Triplete, che dovrà fare i conti con un’assenza pesantissima nel cuore del centrocampo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Barella, l’obiettivo è recuperare per la Juventus! Le ultime anche su Calhanoglu e Dumfries

Approfondimenti su Barella Juventus

L'infortunio di Calhanoglu ha imposto un piano specifico per il suo recupero.

Calhanoglu ha subito un infortunio durante la partita contro il Napoli, sollevando dubbi sulla sua presenza nella prossima sfida contro la Juventus.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Barella Juventus

Argomenti discussi: Infortunio Barella, l'esito degli esami e il comunicato dell'Inter: quando torna, quante partite salta e chi gioca al suo posto; Inter, infortunio muscolare per Barella: l'esito degli esami; Infortunio Barella, l'esito degli esami e il comunicato dell'Inter: quando torna, quante partite salta e chi gioca al suo posto; Inter, infortunio muscolare per Barella: quante partite può saltare.

Inter, infortunio Barella: l’esito degli esami e i tempi di recuperoIl centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella, alle prese con un infortunio. L'esito degli esami per il giocatore e i tempi di recupero. newsmondo.it

Quando torna Barella? Il centrocampista dell'Inter out col Borussia DortmundBarella è stato costretto ad abbandonare l'allenamento alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund a causa di un affaticamento muscolare. Il centrocampista italiano non è stato convocato per ... tag24.it

Inter, infortunio muscolare per Barella: quante partite può saltare - facebook.com facebook

#Inter, infortunio muscolare per #Barella: quante partite può saltare x.com