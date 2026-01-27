Infortunio Calhanoglu il piano per il rientro del regista turco | l’obiettivo è la sfida contro la Juventus Intanto arrivano novità per Dumfries…

Da internews24.com 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'infortunio di Calhanoglu ha imposto un piano specifico per il suo recupero. L'obiettivo è il ritorno in campo in vista della sfida contro la Juventus, mentre si attendono aggiornamenti anche su Dumfries. Questo percorso di recupero mira a garantire la massima efficienza e sicurezza per il giocatore, nel rispetto dei tempi stabiliti dal team medico.

Inter News 24 Infortunio Calhanoglu, ecco il piano per il rientro del centrocampista nerazzurro. Migliorano le condizioni di Dumfries. L’ Inter ritrova gradualmente i suoi pezzi pregiati, ma la parola d’ordine ad Appiano Gentile è prudenza. Secondo la Gazzetta dello Sport, Hakan Calhanoglu ha messo nel mirino la supersfida contro la Juventus, in programma a San Siro a metà febbraio. Il centrocampista sta smaltendo il problema muscolare accusato contro il Napoli, ma lo staff tecnico e medico ha deciso di gestirlo con la massima cautela per evitare nuovi stop forzati. Infortunio Calhanoglu, gestione conservativa per il regista. 🔗 Leggi su Internews24.com

infortunio calhanoglu il piano per il rientro del regista turco l8217obiettivo 232 la sfida contro la juventus intanto arrivano novit224 per dumfries8230

© Internews24.com - Infortunio Calhanoglu, il piano per il rientro del regista turco: l’obiettivo è la sfida contro la Juventus. Intanto arrivano novità per Dumfries…

Approfondimenti su Calhanoglu Rientro

Infortunio Dumfries, possibilità di rientro contro il Pisa? Novità importanti da Appiano Gentile

Infortunio Dumfries, l’olandese ‘vede la luce’: si avvicina il rientro! Svelato il vero obiettivo

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Calhanoglu Rientro

Argomenti discussi: Gli squalificati per la prossima giornata; Calciomercato live: Frattesi in bilico, il Genoa spinge per Baldanzi, la Juventus vuole Mingueza; Inter, quando torna Calhanoglu dall’infortunio: il verdetto; Asllani, il Torino non lo convoca: fuori dai piani di Chivu, le opzioni.

infortunio calhanoglu il pianoInter, quando torna Calhanoglu dall’infortunio: il verdettoL'infortunio di Calhanoglu continua a preoccupare i tifosi dell'Inter in vista delle prossime giornata di campionato. Occhio anche ... fantamaster.it

infortunio calhanoglu il pianoCalhanoglu punta la JuveInter, Calhanoglu verso il rientro: obiettivo Juventus e playoff di Champions Il play turco spera di tornare l’8 febbraio contro il Sassuolo. Prudenza ad Appiano L’obiettivo ... tuttojuve.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.