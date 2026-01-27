Infortunio Calhanoglu il piano per il rientro del regista turco | l’obiettivo è la sfida contro la Juventus Intanto arrivano novità per Dumfries…

L'infortunio di Calhanoglu ha imposto un piano specifico per il suo recupero. L'obiettivo è il ritorno in campo in vista della sfida contro la Juventus, mentre si attendono aggiornamenti anche su Dumfries. Questo percorso di recupero mira a garantire la massima efficienza e sicurezza per il giocatore, nel rispetto dei tempi stabiliti dal team medico.

Inter News 24 Infortunio Calhanoglu, ecco il piano per il rientro del centrocampista nerazzurro. Migliorano le condizioni di Dumfries. L' Inter ritrova gradualmente i suoi pezzi pregiati, ma la parola d'ordine ad Appiano Gentile è prudenza. Secondo la Gazzetta dello Sport, Hakan Calhanoglu ha messo nel mirino la supersfida contro la Juventus, in programma a San Siro a metà febbraio. Il centrocampista sta smaltendo il problema muscolare accusato contro il Napoli, ma lo staff tecnico e medico ha deciso di gestirlo con la massima cautela per evitare nuovi stop forzati. Infortunio Calhanoglu, gestione conservativa per il regista.

