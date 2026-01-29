Incidente sulla strada statale 189 scontro tra due furgoni | un ferito

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio sulla strada statale 189, nel territorio di Aragona. Due furgoni si sono scontrati, causando il ferimento di uno dei conducenti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo rimasto ferito si è reso necessario il trasporto in ospedale.

È successo nel primo pomeriggio in territorio di Aragona. Uno dei conducenti trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica Scontro tra due furgoni nel primo pomeriggio lungo la strada statale 189 in territorio di Aragona. Nell’impatto, avvenuto per cause in fase di accertamento, è rimasto ferito il conducente di uno dei due mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’uomo. Il ferito è stato successivamente trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio lungo la strada statale tra Agrigento e Raffadali, coinvolgendo due veicoli.

