Incidente frontale sulla Statale a Vizzolo Predabissi tra furgone e tir un morto e un ferito nello scontro

Incidente frontale a Vizzolo Predabissi: 23enne al volante di un furgone morto nello scontro con un tir sulla via Emilia, si chiamava Nicolas Costa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Incidente frontale sulla Statale a Vizzolo Predabissi tra furgone e tir, un morto e un ferito nello scontro

