Incidente sulla Palermo-Catania un furgone per traslochi si ribalta per il forte vento

Un incidente si è verificato questa mattina sulla Palermo-Catania. Un furgone per traslochi con una scala a bordo si è ribaltato tra Altavilla Milicia e Trabia, a causa del forte vento e della pioggia. Il traffico è andato in tilt e si sono formate lunghe code sull’autostrada. Per ora non ci sono notizie di feriti gravi, ma la situazione resta complicata per chi viaggia in quella zona.

Disagi in autostrada per il forte vento e la pioggia. Sulla A19, un furgone con scala per traslochi si è rovesciato tra Altavilla Milicia e Trabia, in direzione Catania. A causare l'incidente sarebbero state le forti raffiche di vento che da ore stanno interessando la zona.

